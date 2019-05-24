Amazon разрабатывает устройство, которое будет следить за настроением пользователя
Компания Amazon работает над созданием «умного» устройства, которое смогло бы распознавать эмоции владельца. Проект получил название Dylan, однако пока компания официально не комментирует разработку и все остается на уровне слухов.
Кто занимается разработкой? Как сообщает Bloomberg, над проектом работает группа Lab126, которая разрабатывала планшет Amazon Fire и умную колонку Amazon Echo. Вместе с тем над разработкой работает команда, которая создавала голосовой помощник Alexa.
Читайте также: Джефф Безос – не самый богатый человек планеты
Что известно о гаджет? Устройство будет работать в связке с мобильным приложением. Девайс оснащен микрофонами и специальным программным обеспечением, которое сможет распознавать эмоциональное состояние говорящего по голосу.
Когда ждать новое устройство? Пока неизвестно, как далеко продвинулись разработки и когда устройство появится в продаже. По предварительным данным, сейчас проводится бета-тестирование. А в самой компании пока отказались от комментариев.
Похожие разработки Amazon. Отметим, в 2018 году Amazon запатентовала новую версию Alexa. Помощник анализирует голос человека и определяет, как себя чувствует пользователь. Система может определять эмоции и физическое состояние человека.
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно