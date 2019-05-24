Amazon разрабатывает устройство, которое будет следить за настроением пользователя

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Amazon разрабатывает устройство, которое будет следить за настроением пользователя
Amazon разрабатывает устройство, которое будет следить за настроением пользователя / Getty Images

Компания Amazon работает над созданием «умного» устройства, которое смогло бы распознавать эмоции владельца. Проект получил название Dylan, однако пока компания официально не комментирует разработку и все остается на уровне слухов.

Кто занимается разработкой? Как сообщает Bloomberg, над проектом работает группа Lab126, которая разрабатывала планшет Amazon Fire и умную колонку Amazon Echo. Вместе с тем над разработкой работает команда, которая создавала голосовой помощник Alexa.

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Что известно о гаджет? Устройство будет работать в связке с мобильным приложением. Девайс оснащен микрофонами и специальным программным обеспечением, которое сможет распознавать эмоциональное состояние говорящего по голосу.

Когда ждать новое устройство? Пока неизвестно, как далеко продвинулись разработки и когда устройство появится в продаже. По предварительным данным, сейчас проводится бета-тестирование. А в самой компании пока отказались от комментариев.

Похожие разработки Amazon. Отметим, в 2018 году Amazon запатентовала новую версию Alexa. Помощник анализирует голос человека и определяет, как себя чувствует пользователь. Система может определять эмоции и физическое состояние человека.

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Теги: Техно Новости Техно Гаджеты Искусственный интеллект Amazon
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