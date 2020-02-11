Американская компания купила украинский стартап Flawless App

Американская дизайн-компания Abstract (которая обеспечивает быстрое отслеживание изменений в дизайн-файлах) купила украинский стартап Flawless App.

Как рассказали Техно 24 в Flawless App, они будут работать над разработкой Abstract SDK, а также и над расширением сообщества разработчиков.

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Сумма сделки не сообщается. Как известно, в 2018 году Flawless App прошел в акселератор Techstars, где его оценили в 2 миллиарда долларов.

Сейчас в команде Flawless App работает пять человек. Они присоединятся к коллективу Abstract, который работает полностью удаленно.

Что известно об украинском стартапе

Проект создали двое украинцев - Лиза Дзюба и Ахмед Сулайман. Их инструмент должен обеспечить эффективную коммуникацию между дизайнерами и разработчиками.

За время существования стартапа команда создала ряд продуктов для дизайнеров и разработчиков. Среди них – масОЅ приложение Flawless App, который используют для избежания визуальных ошибок в мобильных приложениях.

Проекты Flawless были номинированы на Product Hunt Golden Kitty Awards, а Лиза Дзюба, получила награду Product Hunt Maker of the Year Runner-Up. Также Лиза стала первой женщиной среди ИТ-предпринимателей в Украине, которая построила технический стартап и продала его американской компании.

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