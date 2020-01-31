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Американский стартап тестирует гигантскую центрифугу для запуска ракет

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SpinLaunch предлагает новый способ запуска ракет / wired

Стартап SpinLaunch решил воплотить давнюю идею: раскручивать ракеты в гигантской механической центрифуге и отправлять их на околоземную орбиту с помощью центробежной силы.

Компания SpinLaunch уже готовится открыть первую фабрику, где будут собирать ракеты-носители. Ее основатель, предприниматель из Кремниевой долины Джонатан Яни, объяснил журналистам Wired, как будет работать технология на основе центробежной силы.

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Как будет работать технология запуска ракет

Центрифуга по размерам больше, чем футбольное поле будет раскручивать ракету примерно час, со скоростью более 8000 км/ч, а затем запустит ее в стратосферу. На границе с космосом ракета с грузом – до 90 килограммов спутников – включит двигатель и долетит до орбиты.

В качестве доказательства жизнеспособности идеи инженеры стартапа уже раскрутили таким образом 5-килограммовую болванку и запустили ее в стальную стену. Но все-таки между этим тестом и запуском реальной ракеты размером примерно с внедорожник есть существенная разница.


"Забрасывание" ракет на орбиту значительно удешевит цену запуска

Основатель стартапа надеется, что этой зимой SpinLaunch проведет первый суборбитальный запуск с полигона в Нью-Мексико.

Если он пройдет успешно, то технология позволит снизить стоимость отправки спутников в космос примерно в 20 раз.

Однако главное преимущество такого подхода – частота запусков. Основатель прогнозирует, что центрифуга сможет выполнять до пяти запусков в день, тогда как для абсолютного большинства компаний и пять в месяц – слишком много.

Цена запуска

Такой запуск обойдется в 500 тысяч долларов. SpinLaunch собирается работать только с теми клиентами, которые отправляют на орбиту десятки или сотни спутников.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Космос
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