Американский студент подал в суд на Apple: в чем причина

Студент из Нью-Йорка, 18-ти летний Усман Бах, подал в суд на Apple Inc. Сумма иска составляет 1 миллиард долларов. Бах заявил, что программное обеспечение компании для распознавания лиц ошибочно связало его с серией краж из магазинов Apple.

18-ти летний парень утверждает, что был арестован из-за ошибки в системе безопасности Apple. Об этом сообщает Bloomberg.

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В иске студент рассказал, что в ноябре его арестовали дома в Нью-Йорке и обвинили в краже из магазина Apple. По его словам, в ордере на арест была фотография, которая не похожа на Баха. Как утверждает парень, одна из краж, по которой ему было предъявлено обвинение, произошла в Бостоне в день, когда он посещал свой выпускной бал в Манхэттене.

Усман Бах пояснил, что ранее потерял ученическое удостоверение без фотографии, которое, возможно, было выявлено или украдено настоящим вором и использовалось для идентификации в магазинах Apple.

В результате, по словам Баха, его имя могло быть ошибочно связано с лицом вора в системе распознавания лиц Apple. Такую систему, утверждает Бах, компания использует в своих магазинах для отслеживания людей, подозреваемых в краже.

Apple и охранная фирма, которую также называют ответчиком, отказались комментировать иск.

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