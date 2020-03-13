Apple меняет формат ежегодной конференции из-за коронавируса

Похоже, уже никто не верит, что ситуация с коронавирусом пойдет на спад в ближайшее время. Компания Apple решила изменить формат своей ежегодной конференции для разработчиков WWDC, которая проходит в июне.

Впервые за время проведения этой конференции, она состоится в онлайн-формате. Точная дата неизвестна. В прошлом году она проходила 3 ​​июня.

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Что покажет Apple

Эксперты предполагают, что во время летней презентации "яблочная" компания представит новое поколение операционных систем:

для своих фирменных смартфонов – iOS 14

для планшетов – iPadOS 14

для ноутбуков – macOS 10.16,

для умных часов – watchOS 7.

"Сложившаяся в мире ситуация требует найти новый формат для WWDC 2020 года. Поэтому мы рады сообщить, что у всех наших разработчиков будет полный доступ к презентациям, встречам и возможностям обучения на нашей конференции. Все подробности мы сообщим вскоре", – сказал директор по маркетингу Apple Фил Шиллер.

Где смотреть

Презентацию новинок можно будет увидеть на официальном сайте компании. На портал для разработчиков также выложат записи с учебными сессиями.

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Кстати, Apple также пожертвовала миллион долларов местным организациям, чтобы покрыть убытки, которые они несут из-за отмены мероприятия. Обычно на WWDC съезжается около 5000 разработчиков со всего мира. Последние несколько лет конференцию проводят в Сан-Хосе.

Ранее компания заявила об отмене презентации, на которой должна была показать новый бюджетный iPhone SE 2 или iPhone 9 (точное название пока неизвестно). Событие должно было состояться 31 марта. Причина все та же – коронавирус.

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