Apple планировала приобрести компанию Tesla: детали

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Концепт электрокара от Apple
Концепт электрокара от Apple / iDownloadBlog

Слухи о проекте компании Apple по созданию собственного автомобиля под названием Project Titan ходят уже давно, однако компания из Купертино официально их не подтвердила. Теперь же стало известно, что в 2013 году Apple сделала серьезную заявку на приобретение компании Tesla.

Детали соглашения. Как сообщает AppleInsider, в интервью телеканалу CNBC во вторник, 21 мая, аналитик Roth Capital Partners Крейг Ирвин заявил, что купертиновцы предлагали около 240 долларов за акцию известного производителя электрокаров.

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Результат. Неясно, как далеко продвинулись переговоры, и пришли ли они к "официальной стадии оформления документов", которая подтверждает намерение сделать покупку.

Другие попытки приобрести Tesla. Заметим, о намерении Apple купить Tesla сообщалось и ранее.

Например, в 2015 году Джейсон Калаканис – американский интернет-предприниматель, блогер и бывший главный менеджер Netscape.com – предположил, что Apple попытается приобрести производителя электромобилей в течении ближайших 18 месяцев. Сумма сделки, по его мнению, могла бы составить до 75 миллиардов долларов.

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Теги: Авто Новости Техно Tesla Apple Техно IT-бизнес
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