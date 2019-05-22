Корпорация Apple показала обновленную модель своего ноутбука MacBook Pro, который впервые получил 8-ядерные процессоры от Intel восьмого и девятого поколений. Это самые быстрые ноутбуки Mac.

Обновленные модели уже есть на сайте Apple. По-прежнему ноутбук представлен в двух размерах – 13 и 15 дюймов – и двух вариациях – "серебристый" и "серый космос".

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Большая версия MacBook Pro доступна с 6 и 8-ядерными процессорами. 13-дюймовая версия будет поставляться с обновленным 4-ядерным процессором. Как и в предыдущем поколении, компьютеры будут оснащены сенсорной функциональной панелью Touch Bar.

Ноутбук также оснащен улучшенным экраном и клавиатурой, быстрым SSD и чипом безопасности Apple T2. В модели вырос в размерах трекпад Force Touch.

Стоимость обновленных MacBook Pro стартует от 1799 долларов за 13-дюймовые машины и от 2399 долларов за 15-дюймовые.

Кстати, в марте этого года Apple представила в своем онлайн-магазине новую модель настольного компьютера iMac. Устройство оснащено дисплеем Retina 4K в версии с экраном 21,5 дюйма или 5K с размером 27 дюймов. Дисплей обладает способностью воспроизводить 1 миллиард цветов.

А в октябре 2018 Apple представила новые MacBook Air и iPad Pro во время презентации в Бруклинский академии музыки в Нью-Йорке. Новый Air оказался на 17 процентов меньше, чем его предыдущая версия, и получил дисплей Retina.

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