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Apple случайно рассекретила четыре новых модели iPad Pro

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В начале марта авторитетный отраслевой аналитик Мин-Чи Куо рассказал о новинках Apple, которые готовятся к релизу, включая 12,9-дюймовый iPad Pro с новым дисплеем mini-LED. Вскоре информацию сразу о четырех фирменных планшетах случайно подтвердила сама Apple на своем официальном сайте.

Что известно о новых iPad Pro

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На сайте Apple в китайском регионе появилась инструкция пользователя, в которой оказались перечислены четыре конфигурации iPad Pro с модельными номерами A2228 (11" iPad Pro Wi-Fi), A2231 (11" iPad Pro Cellular), A2229 (12,9" iPad Pro Wi -Fi) и A2233 (12,9" iPad Pro Cellular), сообщает ресурс iPhone in Canada.

Позже эта информация была удалена – вероятно, новинки уже готовы к началу поставок, но их анонс состоится немного позже. Ранее данные о сертификации модели A2229 также заметили в базе данных Евразийской экономической комиссии.


Новые iPad Pro засветились на официальном сайте Apple

Характеристики новых планшетов

По слухам, новые iPad Pro получат процессор с чипом A14X Bionic и основную камеру с тремя объективами, включая с ToF-модулем для портретной съемки и поддержкой функций дополненной реальности.

Подробные спецификации, дата анонса и цена планшетов неизвестны.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Новости Техно Техно планшеты Apple iPad Гаджеты
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