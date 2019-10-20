Apple удешевляет производство iPhone

Завод Foxconn, который является ключевым производителем смартфонов Apple, начинает собирать iPhone в Индии. В частности, там будут собирать iPhone Xr и новую линейку iPhone 11. Это приведет к удешевлению себестоимости iPhone.

Как пишет Gizchina, таким образом Apple удешевляет производство своих смартфонов примерно на 10% в производстве производства iPhone Xr.

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И перенос производства в Индию может быть не только шагом к удешевлению процесса сборки. Таким образом компания хочет избежать проблем, которые могут возникнуть из-за "торговой войны" между Китаем и США.

Подешевеют ли iPhone. К сожалению, на финальную стоимость смартфонов Apple это никак не повлияет. Ведь компания не намерена менять цену на новые iPhone. При этом, iPhone Xr считают относительно доступным смартфоном.

Что известно о Foxconn?

Это тайваньская фирма, которая является крупнейшим производителем электроники и компьютерных компонентов во всем мире. В частности, на ее заводах производят и собирают комплекты Mac, iPod, iPhone, фирменные материнские платы для корпорации Intel, PlayStation, Xbox, а также для Xiaomi, BlackBerry, Google, InFocus, Huawei, Vizio, Toshiba и др.

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