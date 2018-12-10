Apple Watch 4 снова спас жизнь пользователю

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Apple Watch 4 снова спас жизнь пользователю
Apple Watch 4 снова спас жизнь пользователю

Новое поколение умных " часов Apple Watch Series 4 получило уникальную функцию электрокардиограммы. Она заработала после обновление до watchOS 5.1.2 и уже смогла доказать свою эффективность.

Об этом пишет AppleInsider.

Так, Apple Watch Series 4 может за 30 секунд провести тест ЭКГ.

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Пользователь Reddit, рассказал, что после такого теста Apple Watch сообщил о нарушении синусового ритма сердца. Пользователь прошел тест несколько раз и каждый раз получал предупреждения.

После этого мужчина пошел к врачу, и подтвердил диагноз часов.

"Вам следует купить акции Apple. Их устройство, вероятно, спасло вас", – процитировал своего врача пользователь.

Напомним, в Швеции мужчина почувствовал боль в спине и упал. При этом на кухне горела плита, поэтому возникла угроза пожара. Пригодилась другая функция Apple Watch Series 4. Оно заметило, что пользователь упал и предложил связаться с экстренной службой "112", которая передала его координаты для кареты скорой помощи.

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Теги: Техно Умные часы Apple Гаджеты
Источник: Техно
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