Apple Watch 4 спас жизнь пенсионеру

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Apple Watch 4 получил несколько уникальных функций
Apple Watch 4 получил несколько уникальных функций / cnbc.com

Мы уже неоднократно писали, что некоторые новые функции умных часов Apple Watch Series 4, помогли пользователям в опасных для жизни ситуациях. Недавно случился еще один такой случай, когда гаджет буквально спас жизнь владельцу.

Как пишет издание NRK, новая функция определения падений спасла жизнь норвежскому пенсионеру. 67-летний Торалв Остванг упал в ванной, и в то время он был дома один. В результате падения он повредил череп.

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Как помогли смарт-часы. Apple Watch нового поколения имеет функцию, которая фиксирует падение пользователя. Если его владелец не реагирует в течение минуты, что часы сами посылают сообщение в скорую.

Так случилось и в этом случае. Как рассказали работники скорой, когда они прибыли на вызов – Остванг был без сознания и истекал кровью.

Apple Watch 4 врятував життя пенсіонерові
Часы сами вызвали скорую

Ранее Техно 24 рассказывал, что Apple Watch Series 4 получил уникальную функцию электрокардиограммы. Так, один из пользователей несколько раз испытал на себе эту функцию и каждый раз часы фиксировали нарушение синусового ритма сердца. После этого мужчина таки пошел к врачу, и подтвердил диагноз часов.

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Теги: Техно Apple Умные часы Гаджеты
Источник: 24 Канал
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