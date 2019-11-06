Астронавты NASA будут изготавливать кроссовки: детали

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Астронавты NASA будут изготавливать кроссовки
Астронавты NASA будут изготавливать кроссовки / unsplash

В список задач Международной космической станции входит не только наблюдение за Землей из космоса. В частности, астронавты могут принять участие в одном необычном проекте, который связан с обувной промышленностью.

Что известно об эксперименте? Компания Adidas заключила соглашение о партнерстве с американской лабораторией ISS US National Laboratory, который отвечает за проведение опытов на борту МКС, сообщает CNET.

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Производитель спортивной одежды, обуви и инвентаря отправит на космическую станцию устройство, что наполняет формы прослойки между стелькой и подошвой кроссовка специальными гранулами, которые по своей структуре напоминают пенопласт.

Анонс нового проекта NASA и Adidas – смотрите видео

Дата старта. Компания намерена выяснить, как гранулы будут объединяться в условиях микрогравитации. Начало эксперимента запланировано на 2020 год. Компания также отправит астронавтам образцы уже готовых кроссовок для тестирования.

Другие проекты компаний. Это не первый случай сотрудничества Adidas с NASA. В начале 2019 года производитель имеет уже отправлял на станцию футбольные мячи для того, чтобы оценить их поведение в космосе.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Новости Техно Техно МКС NASA Космос
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