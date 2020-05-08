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Астрономы обнаружили ближайшую к Земле черную дыру

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Созвездие Телескоп
Созвездие Телескоп / cnet

Исследовательская группа во главе с астрономами Европейской южной обсерватории (ESO) обнаружила новую черную дыру, расположенную, по космическим меркам, совсем недалеко от Земли. Увидеть звездную систему, в которой находится "сосед" Земли, можно даже невооруженным глазом из определенных регионов планеты.

Наблюдая из обсерватории ESO La Silla в Чили за двойной системой HR 6819 в созвездии Телескоп, ученые обнаружили, что одна из ее звезд вращается вокруг невидимого объекта, в то время как вторая неподвижная, сообщает CNET.

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Как удалось обнаружить черную дыру

Орбитальное поведение внутренней звезды и выдало существование ее спутника – черной дыры, масса которой минимум в четыре раза превышает солнечную.

На опубликованном изображении орбита черной дыры отражена красным цветом, а ее спутника – синим. Большая синяя дуга представляет собой вторую звезду в системе. Астрономы утверждают, что объект расположен "всего" в 1000 световых лет от Земли – в масштабах космоса расстояние сравнительно невеликое.


Изображение черной дыры в соседней системе

Скрытая черная дыра в системе HR 6819 – одна из самых первых обнаруженных черных дыр звездной массы, которая не взаимодействует с окружающей средой и поэтому выглядит по-настоящему черной,
– отметили представители ESO.

Ранее ближайшей черной дырой к Земле считался один из компонентов двойной системы в созвездии Единорога, который находится на расстоянии 3 тысяч световых лет от Солнца. Как объясняют ученые, черные дыры трудно обнаружить, так как они представляют собой область в космосе, где гравитация настолько сильна, что покинуть ее не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Космос
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