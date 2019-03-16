ASUS выпустила 34-дюймовый монитор ProArt PA34VC: характеристики и цена

Компания ASUS анонсировала 34-дюймовый сверхширокий монитор ProArt PA34VC, который предназначен для профессионального применения в сфере работы с графическим и видеоконтентом. ProArt PA34VC имеет соотношение сторон 21:9 и построен на базе 10-битной изогнутой IPS-матрицы с разрешением 3440 x 1440 пикселей.

Характеристики. Как сообщает Overclockers, монитор поставляется с заводской калибровкой (Delta-E <2) и поддерживает пользовательское калибровки ASUS ProArt Calibration Technology.

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Дисплей ASUS ProArt PA34VC соответствует стандарту HDR 10 и обеспечивает 100% покрытие цветового пространства sRGB. Углы обзора матрицы составляют 178 градусов по горизонтали и вертикали, статическая контрастность 1000:1, максимальная яркость – 300 кд/м². Частота обновления экрана может достигать 100 Гц.



ASUS ProArt PA34VC имеет диагональ 34 дюйма

Для подключения источника предусмотрены два порта USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 3 (40 Гбит/с), пара HDMI 2.0b и один DisplayPort. Кроме того, для нужд пользователя есть три порта USB 3.0 и один 3,5-миллиметровый аудиоразъем. Стоит отметить, что разъемы USB Type-C кроме поддержки Thunderbolt 3 могут передавать до 60 Вт энергии и использоваться для зарядки внешних устройств.



ASUS ProArt PA34VC поступит в продажу в апреле

Монитор оснащается парой динамиков по 2 Вт и поддерживает функции Picture-in-Picture (PiP), Picture-by-Picture (PbP), Flicker free, Low Blue Light и Adaptive-Sync.

Дата выхода и цена. Дисплей ASUS ProArt PA34VC уже доступен для заказа в некоторых зарубежных магазинах. Поставки монитора намечены на апрель, а его цена составит около 1 400 долларов (ориентировочно 37 400 гривен).

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