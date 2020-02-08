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Автомобильный стартап собирается вывести электромобили на уровень "недоступный Tesla"

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Удастся ли новому "убийце" Tesla достичь успеха / Lucid

Производители седана Lucid Air долго искали финансирование, а теперь, наконец, готовы дать отпор Илону Маску. На доработку люксового седана у Lucid было несколько лет. Так что эффективность батарей и дистанция на одной зарядке будут "непревзойденными", обещает глава компании.

Издание Electrek взяло интервью у Питера Роулинсона – гендиректора и техдиректора Lucid – стартапа, который уже не первый год собирается "убить" Tesla. Еще в 2017 году был представлен седан Lucid Air по цене в 60 тысяч долларов. До выхода Model 3 это была серьезная бюджетная заявка – но денег на организацию производства долго не было. А доступный электроседан от компании Илона Маска уже давно на дорогах.

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Развитие стартапа

В конце 2018года Lucid получила около 1 миллиарда долларов от Саудовской Аравии на организацию производства, и в конце января начал прием предварительных заказов.
Роулисон говорит, что все время в ожидании финансирования модель дорабатывали, и обещает "непревзойденный уровень эффективности" и дальность поездки на одной зарядке – более 640 километров.

Роулисон говорит, что на заводе компании в Калифорнии вот-вот установят крышу, после чего начнется монтаж производственных линий. Пока же Lucid занята изготовлением пилотной партии из 80 автомобилей, большинство которых будут использованы в различных тестах.

Что обещает глава компании

Одна из важнейших новаций Air 2020 модельного года – мощнейшая система зарядки. Tesla пропускает 400 кВт, Porsche Taycan – 800 кВт. В Lucid Air зарядная мощность – 900 кВт. И благодаря этому можно установить мощные аккумуляторы, которых хватит на 640 километров.

Роулинсон также утверждает, что Air будет лидером по эффективности: на 1 кВт/ч емкости аккумулятора автомобиль проедет 4-5 километра.

Tesla не обладает "тайным знанием" в этой области, уверяет он, и технологию можно вывести на новый уровень. Например, благодаря высокой эффективности топовой версии Air не нужен больше аккумулятор-монстр на 130 кВт/ч, который анонсировали в 2017 году,
– рассказал Роулинсон.

Двигатель, уверяет директор, тоже вышел выдающийся: он выдает обещанные 1000 лошадиных сил, и при этом он настолько компактен, что один человек может поднять его голыми руками. Роулинсон не исключает, что Lucid будет продавать двигатели отдельно – как поставщик.

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Правда, вместе со всеми инновациями изрядно выросла и цена электроседана. Lucid отказался от дешевых вариантов и теперь надеется продавать свои электрокары по цене в 100 тысяч долларов и дороже. А конкурентом для себя видит не столько Tesla, сколько Mercedes-Benz S-Class.

Когда представят автомобиль

Серийную версию Lucid Air, как ожидается, представят на апрельском автосалоне в Нью-Йорке.

Тем временем в Tesla

Недавно Илон Маск заявил, что Model S после ближайших обновлений тоже станет электрокаром, который преодолевает 640 километров на одной зарядке. Более того, Маск отметил, что характеристики машины на сайте несколько занижены, а ее реальные возможности значительно больше.

Кроме того совсем скоро пройдет обещанный Маском "День аккумуляторов", на котором Tesla представит новые разработки в этой области. Вполне возможно, что после этого дня заявления главы стартапа Lucid не будут такими же самоуверенными.

Хотя Роулинсон и утверждает, что Tesla не обладает "тайным знанием" в области аккумуляторов, компания, тем не менее, обладает большим опытом и он значительно превосходит опыт Lucid. Дело еще и в том, что стратегия Tesla гораздо проработанная. Компания никогда не делала самоуверенных заявлений, а всегда доказывала свои обещания объясняя реальной возможностью их воплощения.

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Это прекрасно иллюстрирует ситуация с акциями Tesla. Компания переживает большой скачок и уверенно развивается. Gigafactory в Китае уже отгрузил первые заказы и уверенно работает дальше. В планах компании построить завод в Берлине, который будет удовлетворять потребности европейских заказчиков. Все эти шаги ведут к удешевлению автомобилей Tesla и их большей доступности.

Сегодня Tesla чувствует себя очень комфортно на рынке электромобилей и в ближайшее время вряд ли кто-то сможет сбросить с пьедестала лидера отрасли. Lucid конечно может попытаться это сделать, но успешность такой авантюры сомнительна.

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Автор: Михаил Года
Теги: Илон Маск Tesla Электромобили Новости Техно Техно Гаджеты
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