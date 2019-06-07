Беспилотные автомобили от Apple: компания покупает интересный стартап

Американская корпорация компания Apple покупает стартап Drive.ai, специализирующийся на технологиях для беспилотных автомобилях. Сейчас стороны находятся в процессе оформления покупки.

Об этом сообщают источники, пишет издание The Information.

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Автомобиль от Apple. Это уже не первая информация о том, что Купертинский гигант работает над созданием беспилотного автомобиля. Ранее появились слухи о проекте Project Titan, в рамках которого компания, будто бы создает беспилотный автомобиль.

По данным источника, в феврале на стартап Drive.ai работало 100 инженеров, но сколько из них после слияния останутся в Apple – неизвестно. Нет также информации о том, во сколько Apple обошлась эта покупка.

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