24 Канал Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Блогер заснул во время стрима, но заработал на этом 5500 долларов

- Читати новину українською

С американским стримером Мэттью Mizkif Ринаудо случился курьез – он заснул в прямом эфире, прямо во время своего стрима. Интересно, что это оказалось очень выгодным решением – он заработал на этой беде 5500 долларов.

После этого сон на камеру стал одним из трендов на Twitch.

Как это случилось

Сначала Mizkif шутил, что его мама разозлилась бы, если бы узнала, что он в теории может зарабатывать деньги, во время сна.

К теме: Известная киберспортсменка из Бразилии получила 116 лет тюрьмы

"Она думает, что я сейчас бездельничаю. Подождите, когда она поймет, что я заснул и все равно продолжил зарабатывать деньги", – сказал блогер.

После этого он подключил бота, который позволил подписчикам подключаться к видео за донаты (деньги) и пошел спать. При этом он был в наушниках, поэтому слышал видео.

Стрим Мэттью Mizkif Ринаудо: сон начинается с 3 минуты

Watch TWITCH CHAT BUYS $3000 IN STOCKS | Twitter/Insta: @REALmizkif | !youtube for new video | !po for PO Box from Mizkif on www.twitch.tv

Интересно, что часть фолловеров стала специально платить деньги, загружать громкие и шумные видео, чтобы разбудить стримера.

Сколько заработал

Такая выходка блогера оказалась очень выгодной. Общая сумма донатов за это время составила 5594,62 доллара. При этом часть средств он потратил на Nintendo Switch, который подарил одному из подписчиков.

Неудивительно, что такой метод стрима очень понравился Mizkif. Ведь часто стримеры жалуются на проблемы со здоровьем и усталость, ведь спят они довольно мало.

"Большинство стримов очень истощают. Этот – наоборот. Прошел очень просто. Это – хороший перерыв в моей рутине, ведь обычно я весь день играю в игры", – добавил блогер. 

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Коронавирус в Италии: 463 человека умерли, количество больных возросло
сегодня
Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Новости Техно Игры
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
8 марта 22:02 Какие технологические изменения произойдут в Украине через 10 лет, – прогноз эксперта Microsoft
Ірина Полицька
7 марта 22:06 Из-за коронавируса отменяют техно презентации и выставки: список событий
Анастасія Можаровська
4 марта 21:25 Михаил Федоров: от студенческого мэра до министра цифровой трансформации
Ірина Поліщук
3 марта 08:06 Как скачать музыку на iPhone: проверяем самые популярные способы
Анастасія Можаровська
1 марта 18:02 Для чего переплачивать: 5 недорогих смартфонов до трех тысяч гривен
Ірина Полицька
Новости
Больше новостей
Залиште відгук