Блогер заснул во время стрима, но заработал на этом 5500 долларов

С американским стримером Мэттью Mizkif Ринаудо случился курьез – он заснул в прямом эфире, прямо во время своего стрима. Интересно, что это оказалось очень выгодным решением – он заработал на этой беде 5500 долларов.

После этого сон на камеру стал одним из трендов на Twitch.

Как это случилось

Сначала Mizkif шутил, что его мама разозлилась бы, если бы узнала, что он в теории может зарабатывать деньги, во время сна.

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"Она думает, что я сейчас бездельничаю. Подождите, когда она поймет, что я заснул и все равно продолжил зарабатывать деньги", – сказал блогер.

После этого он подключил бота, который позволил подписчикам подключаться к видео за донаты (деньги) и пошел спать. При этом он был в наушниках, поэтому слышал видео.

Стрим Мэттью Mizkif Ринаудо: сон начинается с 3 минуты

Интересно, что часть фолловеров стала специально платить деньги, загружать громкие и шумные видео, чтобы разбудить стримера.

Сколько заработал

Такая выходка блогера оказалась очень выгодной. Общая сумма донатов за это время составила 5594,62 доллара. При этом часть средств он потратил на Nintendo Switch, который подарил одному из подписчиков.

Неудивительно, что такой метод стрима очень понравился Mizkif. Ведь часто стримеры жалуются на проблемы со здоровьем и усталость, ведь спят они довольно мало.

"Большинство стримов очень истощают. Этот – наоборот. Прошел очень просто. Это – хороший перерыв в моей рутине, ведь обычно я весь день играю в игры", – добавил блогер.

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