Blue Origin перенесла первый запуск "космических туристов": в чем причина

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Blue Origin перенесла первый запуск "космических туристов"
Blue Origin перенесла первый запуск "космических туристов" / РБК

Аэрокосмическая компания Blue Origin планирует отправлять туристов в космос, однако первый коммерческий рейс звездолета New Shepard решили перенести. Задержка связана с испытаниями безопасности.

Космические корабли Blue Origin уже сделали 10 успешных тестовых полетов, включая экспериментальный запуск для проведения экспериментов NASA, сообщает Engadget.

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Почему перенесли запуск? Компания заявила, что перед запуском туристов в космос выполнит еще два беспилотных пуска, чтобы убедиться в безопасности орбитальных "круизных лайнеров". Сообщается, что двенадцатый полет состоится не ранее ноября 2019 года.

Вопрос в обеспечении надежности всей нашей системы. Причина переносов сроков – это не какая-то единичная проблема. Мы должны провести тотальную проверку системы,
– отметил генеральный директор Blue Origin Боб Смит.

Когда начнут продавать первые билеты? Ожидается, что продажа билетов на коммерческие рейсы начнется только в 2020 году. Над организацией туристических полетов также работают и другие компании, включая Boeing и SpaceX, но они тоже не объявили точную дату запуска "космических маршруток".

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Теги: Техно Новости Техно Космос
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