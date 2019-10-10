Были ли американцы на Луне: мифы о фальшивости высадки Apollo 11

10 октября завершается Всемирная неделя космоса. Эта международная неделю отмечается ежегодно с 2000 года. Поэтому Техно 24 продолжает вспоминать самые выдающиеся достижения в истории космонавтики.

В этом материалы поговорим о легендарной миссии Apollo 11, когда человек впервые в истории высадился на Луну, а также мифах, связанных с этой миссией.

Почему американский флаг качается по ветру?

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Пожалуй, наиболее популярный "аргумент" среди сторонников теории Лунного заговора. Люди продолжают упорно спрашивать "почему американский флаг на фотографиях выглядит так, будто качается по ветру, это невозможно, ведь на Луне нет воздуха".

Объяснение. Для того чтобы установить флаг на поверхности спутника, астронавты использовали складную Г-образную конструкцию опоры, на которую крепился флаг. При монтаже флага астронавты Нил Армстронг и Олдрин случайно погнули конструкцию вследствие чего растянуть флаг во всю длину не удалось. Именно поврежденная конструкция опоры и создала эффект "флага, который качается по ветру".



Флаг США на поверхности Луны / Фото NASA

Если посмотреть видеозаписи NASA – на них прекрасно видно, что флаг остается в неизменном положении пока его не трогают астронавты.

Почему на фотографиях не видно звезд?

Второй по популярности "аргумент" в пользу фейковости высадки человека на Луну. Мол, "на всех фотографиях, якобы сделанных на поверхности Луны, на небе не видно звезд. NASA убрали звезды с фотографий, чтобы нельзя было определить, где была произведена съемка?".



База спокойствия – место посадки модуля Eagle / Фото NASA

Объяснение. На самом деле факторов несколько, но самый главный – для съемки использовалась очень короткая выдержка. Звезды можно было бы увидеть, если бы выдержка была длиннее. Но в таком случае не было бы видно действительно важных объектов: астронавты, элементы лунного пейзажа, спускаемый аппарат.

Важным является и тот фактор, что места работы астронавтов были ярко освещены, как фонарями посадочного модуля так и светом от Солнца, которое отражалось от поверхности Луны и рассеивалось. Примерно такой эффект "светового загрязнения" можно наблюдать в крупных городах, где сделать фото красивого звездного неба даже с большой выдержкой довольно трудно.



Лунный модуль Eagle на поверхности Луны / Фото NASA

Регулировать количество света можно шириной раскрытия диафрагмы и затвора (время в течение которого остается открытым объектив). Когда передний и задний план сильно отличаются по степени освещенности – фотографию получить очень сложно. Луна слишком яркам, чтобы можно было одновременно сфотографировать объекты на его поверхности и более тусклые звезды на его фоне.

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Почему посадочный модуль не оставил кратера?

Казалось бы довольно удобная претензия. А действительно, почему же при посадке лунный модуль не оставил своим двигателем кратер на поверхности, на фото никакой воронки не видно. Кроме того, лунная пыль которая поднялась при посадке модуля должна была осесть на его опорах, но ее там нет.



Посадочный модуль после прилунения / Фото NASA

Объяснение. Все из-за "коварной" лунной гравитации, которая аж в шесть раз меньше, чем на Земле. Именно поэтому эффект от удара потока работающего двигателя будет гораздо меньше. Однако здесь причина также в том, что в последние мгновения перед прилунением модуль опускался со скоростью около 15 сантиметров в секунду. Посадка оказалась настолько мягкой, что экипаж не сразу понял, в какой момент произошло касание о поверхность, пришлось свериться с показателями датчиков.

В земных условиях во время старта ракеты пыль разлетается клубами во все стороны. Но на Земле, в отличие от Луны, есть потоки воздуха, которые эта пыль разносят. Во время посадки на поверхность спутника лунная пыль был нарушена только в местах касания опор или выхлопа реактивного двигателя.



Опора лунного модуля после посадки на поверхность Луны / Фото NASA

Где камера в отражении скафандра?

Нил Армстронг и посадочный модуль отразились в защитном забрале шлема скафандра Олдрина. Но в руках Армстронга не видно фотокамеры, неужели снимал режиссер.



Нил Армстронг фотографирует База Олдрина / Фото NASA

Объяснение. К большому сожалению сторонников теории Лунного заговора нет. Армстронг и Олдрин использовали камеры Hasselblad, которые не имели видоискателя и крепились к груди. Им не нужно было держать камеру перед глазами, как мы обычно привыкли делать при фотографировании. Кроме того, это просто не было бы возможно. Мешал бы шлем.



Камера закреплена на скафандре Нила Армстронга / Фото NASA

Американцы никому не показали лунный грунт

На самом деле они его даже раздали. На протяжении всей программы Apollo было привезено несколько десятков килограммов лунного грунта. Важно отметить, что это были не случайные куски лунной поверхности. Астронавтов специально обучали искать метеориты на поверхности, и части реголита, из которых исследователи на Земле смогут "вытащить" максимум информации об истории Луны и ее образовании.



Образцы лунной поверхности, собранные миссией Apollo 11 / Фото NASA

Для сбора образцов реголита и метеоритов с лунной поверхности у астронавтов были с собой специальные инструменты. Однако оказалось, что руками собирать их проще. Один астронавт придерживал второго по лямку скафандра, а тот наклонялся и подбирал нужный образец.

Только в ходе миссии Apollo 17 экипаж привез на Землю 110 килограммов лунного грунта и образцов скальной породы.

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Образцы поверхности Луны, собранные миссией Apollo 17 / Фото NASA

В первой половине 1970-х годов NASA раздала 1620 образцов лунного грунта ученым разных стран. Образцы общей массой в 13 килограмм отправились в лаборатории Австралии, Бельгии, Канады, Чехословакии, Финляндии, Западной Германии, Японии, Кореи, Испании, Швейцарии, Великобритании, Южной Африки, Италии, Франции, Норвегии, Индии и США.