Цена PlayStation 5 зависит от Xbox Series X

Компания Sony еще не определилась с ценой на PlayStation 5. Дело в том, что Sony собирается сделает свою консоль максимально привлекательной, но не хочет продешевить, поэтому все зависит от Microsoft.

Финансовый директор Хироки Тотоку заявил, что компания намерена обеспечить "плавный переход" с PlayStation 4 на PlayStation 5, отмечает Videogameschronicle.

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Что собирается делать Sony

По словам Тотоку, Sony должна правильно регулировать затраты на рабочую силу и персонал, а также подготовить достаточное количество консолей к моменту запуска. Эти факторы компания может контролировать, однако есть такие неизвестные, как цена консоли конкурентов.

Хироки Тотоку прямо намекнул журналистам, что Sony хочет дождаться, когда Microsoft объявит цену Xbox Series X, и только после того компания определится с окончательной ценой PlayStation 5.

Он отметил, что этот вопрос баланса, поэтому очень сложно сказать что-то конкретное. Sony обязательно определит оптимальный подход и постарается найти лучший баланс. Такой, чтобы компания получала прибыль в течение всего жизненного цикла PlayStation 5.

Особенности PlayStation 5

Новая консоль получит обратную совместимость с приставками прошлых поколений и контроллерами DualShock. Консоль также получит пока не представленный контроллер DualShock 5, который должен дебютировать вместе с PlayStation 5.

Прогноз стоимости PS5

Хотя окончательная цена пока неизвестна, следует ожидать, что будет стоить новая консоль в районе 500 долларов. Ниже цена вряд ли будет, поскольку тогда она станет не рентабельной, а высокая цена может негативно повлиять на конкуренцию с Xbox Series X.

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