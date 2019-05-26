Черкащане разработали мобильное приложение, которое контролирует качество дорог

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Общественные активисты из Черкасс создали мобильное приложение, которое называется "Чьи ямы?". Фото с запущенными дорогами и некачественным ремонтом в программу сможет загрузить каждый житель. Так все желающие смогут посмотреть на состояние дорог, а специалисты – проанализировать качество работы подрядчиков.

В Черкассах ямы на дорогах – не странность, более того, разбитый асфальт почти на половине автодорог города. Дорожные службы каждый год латают канавы, однако такого ремонта хватает лишь на несколько месяцев.

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Водитель Виталий Щербак отметил, что дороги в целом в ужасном состоянии, а иногда ездить ими опасно. Поэтому черкащане решили лично контролировать качество выполнения ремонтных работ. В этом им поможет специальное мобильное приложение, в которое уже загружена карта. Пользователи обозначают место выбоин и добавляют фото и оценивают работу. В приложении есть информация, когда была отремонтирована дорога. А фото горожан помогает определить, как быстро появились выбоины.

Мы стремимся, чтобы наше приложение помогло городской власти во время тендеров. Так они смогут учесть мнение горожан и на деле увидеть, как тот или иной подрядчик выполнял работы до того,
– сказал инициатор создания приложения Сергей Стасько.

Авторы приложения уже подписали меморандум о сотрудничестве с городским главой Анатолием Бондаренко. Однако, как отметил мэр, эта информация может быть использована исключительно в правовом поле.

Даже если Черкасский городской совет дает подрядчику негативный отзыв, то он может взять положительный у себя в области. И уже с положительным отзывом податься на тендер в наш город,
– пояснил Бондаренко.

Тем временем горожане таким ноу-хау заинтересованы, надеются, что общественный контроль стимулирует подрядчиков работать лучше.

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Теги: Новости Украины Дороги Новости Техно Техно Интернет Новости Черкасс Приложения
Источник: 24 канал
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