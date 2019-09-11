Дата презентации Google Pixel 4 известна: информирует надежный инсайдер

Компания Google все еще монотонно и стабильно готовится к презентации нового смартфона – Pixel 4. Именно поэтому, стоит отметить, что официальной информации о предстоящей дате презентации от Google – нет.

Но не стоит терять надежду. Авторитетный инсайдер Эван Бласс имеет определенные предположения. Именно его информация почти всегда стопроцентная.

Важно: Смартфон Google Pixel 4 поступил в продажу до официального анонса

В своем Твиттере Бласс сообщил, что презентация новых "пикселей", пройдет 15 октября 2019. Ранее в сети появлялась информация о том, что премьера смартфона может состояться в октябре.



15 октября 2019 – считают официальной датой презентации Pixel 4

В прошлом году новинки серии Pixel представили 9 октября, а в продаже они появились менее, чем через десять дней. Именно поэтому, можно предположить, что новинки Pixel появятся в продаже уже к концу октября 2019.

Ранее Google официально опубликовала официальный рендер с фрагментами Google Pixel 4, а 10 сентября в сети появились качественные снимки смартфонов Pixel 4 XL в черном и белом корпусах.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно