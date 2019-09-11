Дата презентации Google Pixel 4 известна: информирует надежный инсайдер

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Дата презентации Google Pixel 4 известна
Дата презентации Google Pixel 4 известна / Unsplash

Компания Google все еще монотонно и стабильно готовится к презентации нового смартфона – Pixel 4. Именно поэтому, стоит отметить, что официальной информации о предстоящей дате презентации от Google – нет.

Но не стоит терять надежду. Авторитетный инсайдер Эван Бласс имеет определенные предположения. Именно его информация почти всегда стопроцентная.

Важно: Смартфон Google Pixel 4 поступил в продажу до официального анонса

В своем Твиттере Бласс сообщил, что презентация новых "пикселей", пройдет 15 октября 2019. Ранее в сети появлялась информация о том, что премьера смартфона может состояться в октябре.

15 жовтня 2019 – вважають офіційною датою презентації Pixel 4
15 октября 2019 – считают официальной датой презентации Pixel 4

В прошлом году новинки серии Pixel представили 9 октября, а в продаже они появились менее, чем через десять дней. Именно поэтому, можно предположить, что новинки Pixel появятся в продаже уже к концу октября 2019.

Ранее Google официально опубликовала официальный рендер с фрагментами Google Pixel 4, а 10 сентября в сети появились качественные снимки смартфонов Pixel 4 XL в черном и белом корпусах.

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Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Google Pixel
Источник: Техно 24
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