Dell представила революционный монитор: в чем его особенность

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Новый монитор от Dell – UltraSharp 49 Curved
Новый монитор от Dell – UltraSharp 49 Curved / Фото: пресс-служба Dell

Компания Dell расширила свою линейку ультрашироких мониторов с ультратонкими рамками, добавив новое устройство UltraSharp 49 Curved. Новинка получила инновационный дизайн и усовершенствованную производительность экрана.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как заверили в корпорации, Dell UltraSharp 49 Curved – это первый в мире 49-дюймовый двойной QHD-монитор с ультрашироким обзором и многозадачным функционалом.

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Новый монитор, в первую очередь, рассчитан на пользователей, которые работают в сфере финансовых и страховых услуг, трейдинга, аналитики и бухгалтерского учета, производства медиаконтента, программирования и инженерии и тому подобное.

Dell UltraSharp 49 Curved
Монитор имеет изогнутую форму

Монитор Dell UltraSharp 49 имеет изогнутую форму и поддерживает функцию Picture-by-Picture, что позволяет создавать многозадачные материалы с двух разных компьютеров. Кроме того, встроенная клавиатура, видео и мышь помогают пользователям переключаться между компьютерами и редактировать контент.

Мониторы UltraSharp также оснащены соединением USB-C, которое заряжает подключенный ноутбук при передаче данных и видеосигналов с одного кабеля, тем самым уменьшая помехи в самом кабеле.

Dell UltraSharp 49 Curved
За монитором можно работать сразу с двух разных компьютеров

Новинка имеет соотношение сторон 32: 9 и может заменить два 27-дюймовых QHD-монитора. Его разрешение – Ultra HD 4K, то есть детализация будет в 4 раза выше, чем у Full HD.

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Теги: Гаджеты Техно Dell
Источник: Техно
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