Dell представила революционный монитор: в чем его особенность
Компания Dell расширила свою линейку ультрашироких мониторов с ультратонкими рамками, добавив новое устройство UltraSharp 49 Curved. Новинка получила инновационный дизайн и усовершенствованную производительность экрана.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Как заверили в корпорации, Dell UltraSharp 49 Curved – это первый в мире 49-дюймовый двойной QHD-монитор с ультрашироким обзором и многозадачным функционалом.
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Новый монитор, в первую очередь, рассчитан на пользователей, которые работают в сфере финансовых и страховых услуг, трейдинга, аналитики и бухгалтерского учета, производства медиаконтента, программирования и инженерии и тому подобное.
Монитор имеет изогнутую форму
Монитор Dell UltraSharp 49 имеет изогнутую форму и поддерживает функцию Picture-by-Picture, что позволяет создавать многозадачные материалы с двух разных компьютеров. Кроме того, встроенная клавиатура, видео и мышь помогают пользователям переключаться между компьютерами и редактировать контент.
Мониторы UltraSharp также оснащены соединением USB-C, которое заряжает подключенный ноутбук при передаче данных и видеосигналов с одного кабеля, тем самым уменьшая помехи в самом кабеле.
За монитором можно работать сразу с двух разных компьютеров
Новинка имеет соотношение сторон 32: 9 и может заменить два 27-дюймовых QHD-монитора. Его разрешение – Ultra HD 4K, то есть детализация будет в 4 раза выше, чем у Full HD.
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