Disney готовит переиздание культовых игр "Аладдин" и "Король лев"

В 2019 году критики детально разбирают каждый релиз в игровой индустрии, а геймеры ежедневно неохотно встречают свежие AAA-игры. Disney анонсировала переиздание культовых игр "Аладдин" и "Король лев" и планирует вернуть пользователей во времена, когда все с нетерпением ждали выхода новых картриджей для консоли SEGA.

Сейчас сложно поверить в то, что игра на видео ниже когда-то представляла собой передовой образец графики и могда ошеломить человека, который играл до этого только на "Денди". Но это примерно так и было, сообщает Gematsu.

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Геймплей игры "Аладдин" от Disney – смотрите видео

Что известно о новых играх? Два потрясающих для своего времени платформера – "Аладдин" и "Король лев" найдут вторую жизнь на PlayStation 4, Xbox One и Switch. В играх будет возможность переключаться с современного разрешения на оригинальное, чтобы сравнить, как выглядят локации сейчас и как они выглядели тогда.

Дата выхода. Стоит отметить, что официального анонса не было: информация попала в сеть благодаря утечке. Про версии для PC пока ничего не известно, как и про точные сроки выхода игр в продажу. "Октябрь" – и ни слова больше.

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