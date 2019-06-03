Долгожданные сдвиги: новая графика Intel оказалась лучше, чем у AMD

С 28 мая по 1 июня в Тайбэе прошла выставка Computex 2019, на которой компании Intel и AMD представили новые процессоры. По результатам синтетических тестов Ryzen 3000 оказались на высоте, однако в реальных задачах чипы Intel Core 10 поколения показали однозначное преимущество над конкурентом.

Особенности новых интегрированных видеокарт. Как сообщает Fudzilla, в новых процессорах от AMD используется интегрированная графика Vega с TDP 25 Вт – аналогичный тепловой пакет получила и графика от Intel 11 поколения.

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Исторически сложилось, что встроенный GPU от AMD всегда был мощнее аналогов от Intel, но реальные тесты показывают, что ситуация наконец изменилась.

Результаты тестов. В большинстве игр интегрированная графика от Intel демонстрирует большую частоту кадров при одинаковых настройках, в отличие от аналога из "красного лагеря".



Результаты тестов новых интегрированных видеокарт Intel и AMD

Например, в Overwatch на низких настройках графики разница составляет 16%. В World of Tanks при средних настройках разрыв в пользу "синих" – 11%. В бенчмарках 3Dmark Sky Driver и 3Dmark Fire Strike графика Intel оказалась быстрее AMD на 15% и 12% соответственно.

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