Дождались: Apple наконец обновила плеер iPod Touch

Впервые за 4 года компания Apple обновила свой портативный плеер iPod Touch. Слухи об обновлении не стихали еще с прошлого года, но обновленный продукт все не выходил.

О выходе новинки Apple сообщила в своей привычной манере – просто разместив информацию о продукте на официальном сайте.

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Что нового. Обновленный iPod Touch получил фирменный процессор A10 Fusion (на таком работает iPhone 7), поэтому он может похвастаться высокой производительностью. С его помощью можно играть в более требовательные игры, а также получать поддержку AR-функций и Group FaceTime. В частности, графика в играх станет более плавной.

Кроме того, обновленный iPod Touch получил новый вариант объема памяти – 256 ГБ. При этом доступен вариант с памятью 32 и 128 ГБ.



Новинка потянет более требовательные игры

Внешне новинка мало чем отличается от предшественника – она имеет такой же дизайн и 4-дюймовый экран.

Цена. Новое устройство доступно в 6 вариантах цветового режима: space gray, white, gold, blue, pink и (PRODUCT) RED.

Стоимость стартует от 199 долларов (5 200 гривен) за версию с 32 ГБ памяти Модель с 256 ГБ оценена вдвое дороже – 399 долларов (10 400 гривен).

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