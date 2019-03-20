Еврокомиссия снова оштрафовала Google

Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на 1,49 миллиарда евро за недобросовестную конкуренцию. Это уже третий такой штраф, который придется выплатить поисковику.

В ЕС заявили, что компанию оштрафовали за "незаконное злоупотребление доминирующим положением на рынке для брокерской рекламы в интернете", передает "Радио Свобода".

Рекламную службу Google AdSense обвинили в том, что она "незаконно запрещает веб-сайтам клиентов показывать рекламу конкурентов". AdSense выступает посредником между рекламодателями и владельцами веб-сайтов – с его помощью можно размещать рекламу на сайтах.

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Предыдущие штрафы Google. Для интернет-гиганта это уже третий штраф. Так, в 2017 году компания уплатила штраф в размере 2,42 миллиардов евро из-за злоупотребления Google относительно сравнения товаров в интернете. А в 2018 году из-за использования Android для "навязывания своей поисковой системы", компания выплатила рекордный – 4,34 миллиарда евро.

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