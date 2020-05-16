Facebook – отстой: Маск ответил на критику со стороны разработчиков искусственного интеллекта

Специалисты по разработке нейронных сетей не раз заявляли, что Илон Маск некорректно рассказывает про ИИ-технологии, сравнивая их с ядерным оружием, и сознательно придает негативный образ всей отрасли, что не соответствует действительности. Большинство таких заявлений были анонимными, но на этот раз с критикой в адрес взглядов миллиардера открыто выступил глава ИИ-отдела Facebook Жером Песенти.

Реакция основателя Tesla и SpaceX последовала незамедлительно. Маск ответил Песенти в своем Твиттере.

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Спор главы ИИ-отдела Facebook и Маска

Песенти заявил, что Илон Маск не имеет никакого понятия в том, что он говорит об искусственном интеллекте, поскольку такого понятия как "искусственный интеллект способен осознать себя" (AGI) нет, а разработки Facebook и близко не соответствуют человеческому разуму.

AGI – бессмысленный концепт, и о нем не нужно даже говорить. Маск же публично говорит, что он появится "очень скоро". Есть много рисков по поводу ИИ, но он говорит о ложных (наподобии восстания машин), отвлекая нас от реальных проблем,

– заявил Песенти в своем блоге.

Пост вызвал оживленную реакцию читателей в Twitter, а вскоре к обсуждению присоединился и сам Илон Маск. Вспомнив Жерома Песенти, он написал всего два слова: "Facebook – отстой".



Маск ответил коротко и безапелляционно

На этом диалог и закончился. Ранее эксцентричный бизнесмен неоднократно подчеркивал свое негативное отношение к социальной сети, призывая пользователей удалить аккаунты оттуда.

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