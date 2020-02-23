Facebook будет платить пользователям за голосовые сообщения

Компания Facebook работает над улучшением технологии распознавания голоса. Для этого они будут использовать голосовые сообщения, за которые, как заявили, готовы платить пользователям.

В компании сообщили, что создали специальное приложение Pronunciations, благодаря которому и делают исследование.

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"Мы считаем, что лучший способ улучшить продукты – это понять непосредственно людей, которые ими пользуются. Мы воспользуемся этой информацией для совершенствования Facebook, Instagram, WhatsApp, Portal и Oculus, а также для того, чтобы принести пользу широкой общественности", – отметили в компании.

Однако платить будут не всем. Есть определенные критерии, по которым будут подбирать нужные голоса. Если человек подходит – программа предложит записать фразу "Hey Portal". Позже нужно будет произнести имя друга из списка. Процедура может повторяться примерно десять раз, ведь пользователя будут просить использовать разные имена. Несмотря на это, одному человеку позволят сделать до пяти записей.

Как будет происходить оплата

Если пользователь выполнил все действия, Facebook начислит ему 200 баллов. Для этого также есть приложение Viewpoints. Если в нем собрать более 1000 баллов, а это пять долларов, – их можно обналичить. Эта программа доступна для всех, кто старше 18 лет.