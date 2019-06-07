Facebook запустит собственную криптовалюту

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Facebook запустит собственную криптовалюту
Facebook запустит собственную криптовалюту / Recode

Компания Facebook до конца июня планирует запустить собственную криптовалюту. Известно, что у корпорации большие планы на криптовалюту, а для ее продвижения будут применять различные инструменты.

Как продвигать новую криптовалюта? Как сообщает Engadget, компания будет предлагать бонусы для продавцов, принимающих оплату цифровыми деньгами. Кроме того, сотрудникам проекта могут платить криптовалютой.

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Сертификация собственной валюты. Напомним, Facebook начала переговоры о создании собственной цифровой валюты с Комиссией по фьючерсной торговле сырьевыми товарами США (CFTC). В ведомстве заявили, что ведут "очень предварительные переговоры" с Facebook, чтобы понять, подпадают ли планы компании под их юрисдикцию.

При этом, CFTC отвечает за рынки фьючерсов и деривативов, и, таким образом, любые финансовые инструменты, привязанные к цифровой валюте, будут подпадать под юрисдикцию регулятора.

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Теги: Техно Новости Техно Криптовалюта Facebook IT-бизнес
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