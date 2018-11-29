Фантастический показатель: количество игроков в Fortnite рекордно выросло

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Количество игроков в Fortnite выросло до 200 миллионов
Количество игроков в Fortnite выросло до 200 миллионов / Фото из свободных источников

Агентство Bloomberg сообщило, что число зарегистрированных пользователей в игре Fortnite превысило 200 миллионов. В своих расчетах специалисты учитывали все версии игры: для PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch и мобильные версии для iOS и Android.

Об этом сообщает Overclockers.

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Отметим, еще в январе этого года в Fortnite играло только 40 миллионов человек. С тех пор число геймеров, проводящих время в «Королевской битве» от Epic Games, выросло в 5 раз, что является фантастическим показателем. Таким образом, количество игроков в Fortnite сейчас лишь слегка уступает количеству населения Бразилии.

К слову, успех Fortnite положительно влияет на финансовое состояние компании Epic Games, которая, в частности, привлекла 1,25 миллиарда долларов инвестиций в октябре 2018 года.

Трейлер игры Fortnite – смотрите видео

 

Рекорд онлайна в Fortnite установили 4 ноября, когда обновилась карта. Одновременно игру запустили 8,3 миллионов человек. Для сравнения пиковое число геймеров в PlayerUnknown's Battlegrounds составляет всего 3,2 миллиона.

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Теги: Техно Игры
Источник: Техно
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