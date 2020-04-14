Ford разрабатывает революционный респиратор для защиты от COVID-19

Компания Ford работает над разработкой новых респираторов для медиков. При этом их разработка получит функцию автоматической фильтрации и подачи воздуха.

В устройствах от Ford будут использовать технологию вентиляции сидений на пикапах F-150, передает businessinsider.com. В этой работе автомобильная корпорация объединилась с американской компанией 3M.

Важно Microsoft использует искусственный интеллект для борьбы с коронавирусом

"Мы знали, для того, чтобы сыграть свою роль в борьбе с коронавирусом, нам нужно будет объединяться с такими экспертами, как 3M, чтобы расширить производство крайне необходимого медицинского оборудования и дополнительных материалов", – заявил вице-президент Ford Джим Баумбик.

Новый респиратор, который пока не прошел процедуру сертификации регулирующих органов, состоит из капюшона и защитной маски для головы и плеч. Устройство будет оснащено высокоэффективной системой фильтрации (HEPA), что обеспечивает подачу фильтрованного воздуха в течение восьми часов.

Система подачи воздуха будет портативной и с питанием от батареи.



Респиратор Ford будет закрывать все лицо, голову и плечи / businessinsider.com

Другая помощь Ford

При этом Ford уже производит защитные маски для лица, аппараты искусственной вентиляции легких в кооперации с GE Healthcare, а также помогает разрабатывать тесты на COVID-19.

Кроме того, компания разрабатывает медицинские халаты многоразового использования из материалов, которые обычно используются для подушек безопасности в транспортных средствах.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно