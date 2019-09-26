Galaxy Fold для бедных: Samsung работает над доступной версией гибкого смартфона

Недавно поступил в продажу революционный смартфон от Samsung с гибким дисплеем – Galaxy Fold. Правда, это устройство могут позволить себе далеко не все – его стоимость составляет 1 980 долларов (около 50 000 гривен).

Кроме того, смартфон поступил в продажу в избранных регионах и ограниченным тиражом. Интересно, что, несмотря на высокую стоимость, новинка имеет значительный спрос.

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Как пишет ресурс SamMobile, ввиду такой популярности новинки, Samsung решил создать его более бюджетную версию. По слухам, компания уже работает над его разработкой. Будущая новинка будет предлагаться в более широком международном масштабе.

Детали. По данным источника, модель получила маркировку SM-F700F. Будущий смартфон будет оснащен 256 ГБ встроенной флэш-памяти, тогда как в Galaxy Fold – 512 ГБ флэш-памяти.

Точная цена пока неизвестна. Эксперты отмечают, что хотя новая модель будет дешевле предшественника, однако существенного удешевления ожидать не стоит, ведь сама технология громкого дисплея очень дорогая.

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