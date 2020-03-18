Геймеры помогают в борьбе с коронавирусом своими PC

Пандемия Covid-19-глобальная проблема, затронувшая все сферы жизни человечества. Как оказалось, принять участие в борьбе с коронавирусом может практически каждый: достаточно предоставить мощности своего компьютера ученым.

К инициативе [email protected] подключились и владельцы, пожалуй, наиболее оживленных систем на рынке – геймеры, сообщает Habr.

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Подробно о проекте

Проект запустили ученые из Стэнфорда еще в 2000 году, а теперь на платформе появились задачи по исследованию Covid-19.

При запуске соответствующего клиента [email protected] начинает использовать мощности процессора и видеокарты для моделирования сворачивания белков. Само собой, это будет замедлять работу компьютера, поэтому пользователь может самостоятельно задать, сколько ресурсов он готов выделить на решение глобальных проблем.



Интерфейс программы

Геймеры из сабреддита PC Master Race пришли на проект еще в конце 2019 года. До начала распространения Covid -19 они помогали в исследованиях рака, болезни Альцгеймера и других серьезных недугов. Теперь же многие переключились на коронавирус – к движению также присоединились производители игрового железа, в том числе NVIDIA, MSI, Intel и другие.

Другие важные проекты

Ранее геймеры могли присоединиться к борьбе с коронавирусом в головоломке Foldit от ученых Университета Вашингтона. В ней решать задания нужно самостоятельно, но это тоже может ускорить процесс создания вакцины против Covid-19.

Что важно знать о Covid-19 в Украине и мире

Этот вирус зафиксировали в Китае в конце 2019 года. Однако, впоследствии, вирус распространился практически по всему миру. Наиболее опасной среди европейских стран стала Италия. Там болезнь обнаружили у 31 506 человек, а умерло от нее 2 503 больных. На территории Украины уже зафиксировали 14 лабораторно подтвержденных случаев заражения опасным вирусом, 2 из них оказался летальным.



Как не заразиться коронавирусом / Инфографика 24 канала

Covid‑19 стал седьмым вирусом такого типа, которыми может заразиться человек. По последним данным, от вируса умерли 7 954 человек, всего заболели 198 178 человек (данные по состоянию на утро 18 марта 2020 года). К слову, есть и хорошие новости: уже 81 960 человек выздоровели от коронавируса.

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