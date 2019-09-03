Гибкий смартфон LG впервые показали на фото

Компания LG планирует представить свой гибкий смартфон. До сих пор известный бренд так и не показал прототип нового устройства, однако в сети уже появились реалистичные рендеры гибкого смартфона LG.

Базой для дизайнерского изображения стал опубликованный в начале августа патент на устройство с гибким дисплеем, сообщает GSMArena.

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Его зарегистрировали в базе двух регуляторов интеллектуальных прав: WIPO (World Intellectual Property Organization) и CNIPA (China National Intellectual Property Administration).

Компания также зарегистрировала за собой несколько названий, которые планирует использовать для будущего устройства.

Главные особенности гибкого смартфона LG. Особенностью описанного в документе гибкого смартфона LG стал дисплей, который можно разворачивать, как рулон бумаги. Аппарат состоит из трех модулей, которые состоят разными способами. О спецификации загадочного устройства пока ничего не известно.

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