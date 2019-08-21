Гибкий смартфон Motorola RAZR: появились свежие детали о будущей новинке

Смартфон с гибким дисплеем стал настоящим вызовом для производителей девайсов. Все больше производителей пытаются создать подобный продукт, однако ни один такой смартфон не поступил в продажу.

Как пишет издание LetsGoDigital, компания Motorola тоже активно работает над собственным гибким смартфоном. Ранее стало известно, что он получит название Motorola RAZR.

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Новые детали. Гибкий дисплей нового смартфона будет складываться внутрь, что защитит его от повреждений при повседневном использовании.



Motorola RAZR выйдет уже до конца года

Диагональ дисплея составит 6,2 дюйма, разрешение – 2142×876 пикселей. На внешней стороне корпуса расположится вспомогательный дисплей с разрешением 800×600 пикселей для отображения сообщений и полезной информации.

Кстати, работу над складывающимся смартфоном подтвердил вице-президент продуктового подразделения Motorola Дэн Дери.

По данным СМИ, официальный анонс устройства на американском рынке состоится до конца года.

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