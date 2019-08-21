Гибкий смартфон Motorola RAZR: появились свежие детали о будущей новинке

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Гибкий смартфон Motorola RAZR
Гибкий смартфон Motorola RAZR / nl.letsgodigital.org

Смартфон с гибким дисплеем стал настоящим вызовом для производителей девайсов. Все больше производителей пытаются создать подобный продукт, однако ни один такой смартфон не поступил в продажу.

Как пишет издание LetsGoDigital, компания Motorola тоже активно работает над собственным гибким смартфоном. Ранее стало известно, что он получит название Motorola RAZR.

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Новые детали. Гибкий дисплей нового смартфона будет складываться внутрь, что защитит его от повреждений при повседневном использовании.

Motorola RAZR
Motorola RAZR выйдет уже до конца года

Диагональ дисплея составит 6,2 дюйма, разрешение – 2142×876 пикселей. На внешней стороне корпуса расположится вспомогательный дисплей с разрешением 800×600 пикселей для отображения сообщений и полезной информации.

Кстати, работу над складывающимся смартфоном подтвердил вице-президент продуктового подразделения Motorola Дэн Дери.

По данным СМИ, официальный анонс устройства на американском рынке состоится до конца года.

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Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Motorola
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