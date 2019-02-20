Революционный гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold представили официально
Компания Samsung официально представила свой первый гибкий смартфон Galaxy Fold. Новинку уже показывали в рамках конференции Samsung W2019, однако тогда это был лишь прототип.
Этот гибкий смартфон стал первым девайсом, который компания представила во время выставки Samsung Galaxy Unpacked 2019.
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Мы в очередной раз убедились, что выглядит он революционно. В сложенном виде он напоминает обычный смартфон. Диагональ экрана составляет 4,6 дюйма. Но когда его разложить, то получаем полноценный планшет х диагональю 7,3 дюйма.
Galaxy Fold изнутри
Пользователь легко может перевести информацию из маленького экрана на раскладной большой.
Еще одно преимущество этого девайса – его мультизадачность. Одновременно на большом экране могут быть открыты сразу 3 окна. Поэтому можно просматривать видео и в то же время переписываться в чате.
Объем оперативной памяти рекордный сейчас для рынка – 12 ГБ. В целом устройство имеет 6 модулей камеры – по три на каждом экране. Их разрешение и другие характеристики на презентации не уточнили
Galaxy Fold доступен в 4 цветах
Еще одна уникальная фишка Galaxy Fold – его батарея. Инженеры объединили сразу два аккумулятора, которые складываются в одну батарею. Ее емкость составляет 4300 мАч.
Цена. Новинка официально поступит в продажу 26 апреля. Стоимость стартует от 1 980 долларов (55 400 гривен).
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