Революционный гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold представили официально

102 Читати новину українською
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold - цена, обзор, характеристики
Samsung Galaxy Fold: характеристики и цена

Компания Samsung официально представила свой первый гибкий смартфон Galaxy Fold. Новинку уже показывали в рамках конференции Samsung W2019, однако тогда это был лишь прототип.

Этот гибкий смартфон стал первым девайсом, который компания представила во время выставки Samsung Galaxy Unpacked 2019.

Читайте также: Презентация Samsung Galaxy Unpacked 2019: видео

Мы в очередной раз убедились, что выглядит он революционно. В сложенном виде он напоминает обычный смартфон. Диагональ экрана составляет 4,6 дюйма. Но когда его разложить, то получаем полноценный планшет х диагональю 7,3 дюйма.

Galaxy Fold
Galaxy Fold изнутри

Пользователь легко может перевести информацию из маленького экрана на раскладной большой.

Еще одно преимущество этого девайса – его мультизадачность. Одновременно на большом экране могут быть открыты сразу 3 окна. Поэтому можно просматривать видео и в то же время переписываться в чате.

Объем оперативной памяти рекордный сейчас для рынка – 12 ГБ. В целом устройство имеет 6 модулей камеры – по три на каждом экране. Их разрешение и другие характеристики на презентации не уточнили

Galaxy Fold
Galaxy Fold доступен в 4 цветах

Еще одна уникальная фишка Galaxy Fold – его батарея. Инженеры объединили сразу два аккумулятора, которые складываются в одну батарею. Ее емкость составляет 4300 мАч.

Цена. Новинка официально поступит в продажу 26 апреля. Стоимость стартует от 1 980 долларов (55 400 гривен).

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Россия готовится к военному удару по Украине, – Порошенко
сегодня
809
Теги: Samsung Техно Смартфоны
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Онлайн-трансляция презентации Samsung Galaxy Unpacked 2019: видео
сегодня 20:55 Онлайн-трансляция презентации Samsung Galaxy Unpacked 2019: видео
624
Безрамочный смартфон Vivo V15 Pro представили официально: фото, характеристики, цена
сегодня 13:03 Безрамочный смартфон Vivo V15 Pro представили официально: фото, характеристики, цена
143
Devil May Cry 5 – убийца God Of War: обзор демоверсии игры
19 февраля 18:04 Devil May Cry 5 – убийца God Of War: обзор демоверсии игры
Блог Соцмережі 140
Google ослабит свой контроль над Android-устройствами: детали
17 февраля 20:04 Google ослабит свой контроль над Android-устройствами: детали
542
Обзор демоверсии игры Anthem: почему игра станет культовой
14 февраля 08:55 Обзор демоверсии игры Anthem: почему игра станет культовой
Блог Соцмережі 328
Таксисты в небе: вскоре нас ждет бум летающего вида транспорта
12 февраля 16:02 Таксисты в небе: вскоре нас ждет бум летающего вида транспорта
Борис Немировський 424
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук