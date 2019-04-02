Google прекратила продажи популярных смартфонов: детали

4 Читати новину українською
Google прекратила продажу смартфонов Pixel 2 и Pixel 2 XL
Google прекратила продажу смартфонов Pixel 2 и Pixel 2 XL / Digital Trends

По данным сетевых источников, компания Google прекращает продажи смартфонов Pixel 2 и Pixel 2 XL. Ссылка на Pixel 2 в официальном магазине производителя перенаправляет посетителей на страницу с Google Pixel 3.

Как сообщает The Verge, Google Pixel 2 и Pixel 2 XL еще можно купить в других магазинах, но и там доступны не все модификации. Например, компания Verizon прекратила продажу некоторых вариантов Pixel 2 сразу после того, как было объявлено о скором появлении преемника.

Читайте также: Первые изображения iPhone 12 (2020) опубликовали в сети

Особенности устройств. Напомним, аппараты Google Pixel 2 и Pixel 2 XL анонсировали осенью 2017 года, а их продажа началась в октябре того же года. Уже тогда разработчики столкнулись с некоторыми проблемами, поскольку от покупателей практически сразу начали поступать жалобы на слишком тусклые цвета дисплея Pixel 2 XL.

Позже вендор смог решить проблему, выпустив соответствующее обновление ПО, позволяющее владельцам устройств самостоятельно регулировать насыщенность цвета.

Видеообзор Google Pixel 2 и Pixel 2 XL – смотрите видео

Смартфон Pixel 2 представляет собой компактный смартфон с довольно скромной продолжительностью автономной работы. Смартфоны оснащены качественными камерами, которые позволяют делать великолепные снимки. Ожидается, что обе модели смогут обновиться до Android Q в этом году.

Чем мотивировано такое решение? Убрав Pixel 2 из собственного магазина, разработчики намеренно смещают внимание пользователей на более актуальные модели Google Pixel 3 и Pixel 3 XL. Не так давно Google снизила розничную стоимость данных аппаратов, пытаясь нарастить объем продаж.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Последний шанс: что поможет Порошенко "обойти" Зеленского
сегодня
1731
Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Google Pixel 3 Google Pixel Google
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как компания Apple смогла стать успешной
1 апреля 21:00 Как компания Apple смогла стать успешной
Олена Кандяк 192
Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция
30 марта 19:02 Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция
Олена Кандяк 1375
Фото на Huawei P30 Pro – как снимает "лучшая камера на рынке"
27 марта 15:03 Фото на Huawei P30 Pro – как снимает "лучшая камера на рынке"
461
Смартфоны Huawei P30 и P30 Pro представили официально: характеристики и цена
26 марта 17:18 Смартфоны Huawei P30 и P30 Pro представили официально: характеристики и цена
738
Презентация новых смартфонов Xiaomi в Киеве: как это было
26 марта 14:03 Презентация новых смартфонов Xiaomi в Киеве: как это было
232
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук