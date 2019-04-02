Google прекратила продажи популярных смартфонов: детали

По данным сетевых источников, компания Google прекращает продажи смартфонов Pixel 2 и Pixel 2 XL. Ссылка на Pixel 2 в официальном магазине производителя перенаправляет посетителей на страницу с Google Pixel 3.

Как сообщает The Verge, Google Pixel 2 и Pixel 2 XL еще можно купить в других магазинах, но и там доступны не все модификации. Например, компания Verizon прекратила продажу некоторых вариантов Pixel 2 сразу после того, как было объявлено о скором появлении преемника.

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Особенности устройств. Напомним, аппараты Google Pixel 2 и Pixel 2 XL анонсировали осенью 2017 года, а их продажа началась в октябре того же года. Уже тогда разработчики столкнулись с некоторыми проблемами, поскольку от покупателей практически сразу начали поступать жалобы на слишком тусклые цвета дисплея Pixel 2 XL.

Позже вендор смог решить проблему, выпустив соответствующее обновление ПО, позволяющее владельцам устройств самостоятельно регулировать насыщенность цвета.

Видеообзор Google Pixel 2 и Pixel 2 XL – смотрите видео

Смартфон Pixel 2 представляет собой компактный смартфон с довольно скромной продолжительностью автономной работы. Смартфоны оснащены качественными камерами, которые позволяют делать великолепные снимки. Ожидается, что обе модели смогут обновиться до Android Q в этом году.

Чем мотивировано такое решение? Убрав Pixel 2 из собственного магазина, разработчики намеренно смещают внимание пользователей на более актуальные модели Google Pixel 3 и Pixel 3 XL. Не так давно Google снизила розничную стоимость данных аппаратов, пытаясь нарастить объем продаж.

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