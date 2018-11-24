Google запатентовала обувь для виртуальной реальности

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Google запатентовала обувь для виртуальной реальности
Google запатентовала обувь для виртуальной реальности / Фото из свободных источников

Корпорация Google запатентовала VR-обувь. По предварительной информации, новинка будет тщательно отслеживать движение, совершенное человеком во время ходьбы и с каждым шагом заставлять колеса работать так, чтобы владелец оставался на месте.

Об этом сообщает The Verge.

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Отметим, для большинства текущих реализаций VR необходимы кабели электропитания и видеосигнал от компьютера к гарнитуре. Есть и мобильные шлемы, но даже если в них добавить поддержку ходьбы, перемещаться по реальному миру, по сути, с закрытыми глазами было бы очень опасно. Поэтому нужно передать игроку ощущения ходьбы в виртуальном мире так, чтобы в реальном он оставался на месте.

VR-взуття від Google

VR-обувь от Google позволит двигаться по виртуальной вселенной

Нельзя сказать, что VR-обувь от Google – простое и элегантное решение проблемы, но если подобное устройство заработает, оно действительно могло бы обеспечить дополнительное погружение в игру.

Устройства будут отслеживать местоположение человека в комнате, чтобы он не выходил за установленные пределы. Если игроку удастся войти в нежелательную область, обувь вернет его в центр.

VR-взуття від Google

VR-обувь от Google будет контролировать движения человека в реальном мире

Патент Google описывает несколько различных дизайнов подобной техники, круглые колеса, гусеничные протекторы и всенаправленные колеса, которые чаще всего встречаются на промышленном оборудовании.

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Непонятно, впрочем, действительно ли подобная обувь создаст ощущение ходьбы и не станет ли она новой проблемой? Движения должны быть незаметными, так как даже небольшой сдвиг, что не соответствует тому, что пользователь видит в VR, вполне способен вызвать у многих морскую болезнь.

VR-взуття від Google

Типы колес для VR-обуви от Google

Следует также помнить, что речь идет только о патенте: нет никакой гарантии, что Google даже попытается создать нечто подобное. Не похоже, чтобы поисковый гигант уделял большое внимание развитию VR.

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Теги: Техно Гаджеты Google Разработки
Источник: Техно
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