Google запускает сервис по доставке дронами

В Австралии компания Wing, которая принадлежит корпорации Google, запустила сервис доставки с помощью беспилотников. Компания будет осуществлять доставку еды, кофе и лекарств.

Как пишет BBC, сейчас эту доставку будут осуществлять в 100 домов в Канберре, столице Австралии.

Интересно, что дроны с продукцией смогут летать только днем. А в выходные – не раньше восьми утра. Также беспилотникам запретили летать над скоплениями людей и над главными дорогами.

Читайте также: В Китае можно оплатить проезд через систему распознавания лиц

Как проходили испытания. Этот сервис компания Wing тестировала еще с 2014 года, но многие жители жаловались на шум. Тогда же власть обязала сделать дрон тише. Кроме того, компания получила разрешение от авиационной администрации Австралии и местного суда.

Кстати, сейчас доставку дронами практикует компания Amazon. Также эта компания тестирует небольшие устройства для доставки, которые перемещаются по тротуарам.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно