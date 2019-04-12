Google запускает сервис по доставке дронами

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Доставка дронами
Доставка дронами

В Австралии компания Wing, которая принадлежит корпорации Google, запустила сервис доставки с помощью беспилотников. Компания будет осуществлять доставку еды, кофе и лекарств.

Как пишет BBC, сейчас эту доставку будут осуществлять в 100 домов в Канберре, столице Австралии.

Интересно, что дроны с продукцией смогут летать только днем. А в выходные – не раньше восьми утра. Также беспилотникам запретили летать над скоплениями людей и над главными дорогами.

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Как проходили испытания. Этот сервис компания Wing тестировала еще с 2014 года, но многие жители жаловались на шум. Тогда же власть обязала сделать дрон тише. Кроме того, компания получила разрешение от авиационной администрации Австралии и местного суда.

Кстати, сейчас доставку дронами практикует компания Amazon. Также эта компания тестирует небольшие устройства для доставки, которые перемещаются по тротуарам.

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Теги: Техно Google Новости Техно Смартфоны
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