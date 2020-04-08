Google заставит всех производителей смартфонов изменить схему обновления Android

Одной из проблем пользователей Android остается невозможность установки свежих версий прошивки при недостаточном количестве памяти. Поэтому Gooogle изменила политику распространения обновлений. Отныне производители смартфонов вынуждены будут реализовать поддержку функции бесшовного обновления, что исправит ситуацию. "Нарушители" могут остаться без новых версий операционки или сервисов компании.

Производителям придется позаботиться о поддержании структуры виртуальных разделов вида A / B, допускающих бесшовное обновление. Таким образом пользователи смогут получать апдейты в "тихом" режиме, продолжая использовать устройство в момент загрузки патчей и их установки, сообщает Androide Police.

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Как это будет работать

После того, как обновления установятся, они заработают после первой же перезагрузки гаджета.

Использование такого алгоритма также позволяет избежать проблем и сбоев в работе устройства после скачивания очередного патча – все изменения сначала происходят в резервной области, а не в текущей системе.

Ранее использование такой структуры имело лишь рекомендательный характер. Но судя по изменениям политики VTS, с выходом Android 11 и более поздних версий мобильной ОС переход на "двухсистемный режим" станет обязательным для всех вендоров, которые планируют обеспечить поддержку сервисов и приложений Google на своих устройствах.

Функция бесшовных обновлений уже реализована многими брендами, включая OnePlus, LG, HTC, Motorola, Google, ASUS и Sony. Дата релиза финальной версии Android 11 разработчиками еще не объявлена.

Особенности Android 11

Сейчас Google выпустила вторую бета-версию системы Android 11. Из нового в ней реализовано:

Поддержка дисплеев с различными частотами

Android 11 на системном уровне научится распознавать различные частоты обновления дисплеев.

Обновление безопасности

Теперь запрос доступа к микрофону и камере будет похож на тот, что мы видим при доступе к GPS – можно будет дать разовый или постоянный доступ.

Поддержка гибких смартфонов

Появилось API, что позволяет приложениям указывать, под каким углом изогнут шарнир.

Подробнее о том, на что будет способен Android 11 и как его испытать уже сейчас читайте здесь.

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