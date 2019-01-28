Характеристики и дата анонса смартфона Xiaomi Mi 9 появились в сети

В китайской социальной сети Weibo опубликовали тизер анонсированного смартфона Xiaomi Mi 9. Источник не только подтвердил одну из ключевых функций будущего флагмана, но и раскрыл дату анонса новинки.

Изображение не раскрывает дизайн устройства, однако четко демонстрирует подэкранный сканер отпечатков пальцев. Вероятно, речь идет о датчике с увеличенной площадью, который анонсировали ранее, сообщает 4PDA.

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Китайский источник также опубликовал спецификации смартфона, совпадающие с предыдущими утечками.

Характеристики Xiaomi Mi9

По имеющейся информации, Xiaomi Mi9 получит 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD +, соотношением сторон 19: 9 и каплевидным вырезом под селфи-камеру. Устройство оснастят 8-ядерным процессором Snapdragon 855 с LTE-модемом X24 от Qualcomm, 6 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем вместимостью 128 ГБ. Емкость аккумулятора с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 4.0 мощностью 32 Вт составит 3 500 миллиампер часов.



Xiaomi Mi9 представят в феврале

Основная камера устройства будет состоять из трех сенсоров: основного на 48 Мп (Sony IMX586), вспомогательного на 12 Мп и ToF-модуля. Разрешение селфи-камеры с датчиком Sony IMX 576 составит 24 мегапикселя.

Xiaomi Mi9 будет работать под управлением ОС Android 9.0 Pie с фирменной графической оболочкой MIUI 10.



Характеристики Xiaomi Mi9

Дата релиза и цена Xiaomi Mi9

Точной даты анонса источник не приводит, однако судя по тизеру, смартфон представят в феврале 2019 года. Ожидаемая цена новинки – 450 долларов (около 12 500 гривен).

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