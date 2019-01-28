Характеристики и дата анонса смартфона Xiaomi Mi 9 появились в сети

33 Читати новину українською
Xiaomi Mi 9: характеристики, цена, дата анонса новинки Xiaomi
Xiaomi Mi 9: характеристики, дата анонсу та ціна / Фото из открытых источников

В китайской социальной сети Weibo опубликовали тизер анонсированного смартфона Xiaomi Mi 9. Источник не только подтвердил одну из ключевых функций будущего флагмана, но и раскрыл дату анонса новинки.

Изображение не раскрывает дизайн устройства, однако четко демонстрирует подэкранный сканер отпечатков пальцев. Вероятно, речь идет о датчике с увеличенной площадью, который анонсировали ранее, сообщает 4PDA.

Читайте также: Самые ожидаемые смартфоны 2019 года – анонс Техно 24

Китайский источник также опубликовал спецификации смартфона, совпадающие с предыдущими утечками.

Характеристики Xiaomi Mi9

По имеющейся информации, Xiaomi Mi9 получит 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD +, соотношением сторон 19: 9 и каплевидным вырезом под селфи-камеру. Устройство оснастят 8-ядерным процессором Snapdragon 855 с LTE-модемом X24 от Qualcomm, 6 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем вместимостью 128 ГБ. Емкость аккумулятора с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 4.0 мощностью 32 Вт составит 3 500 миллиампер часов.

Xiaomi Mi9
Xiaomi Mi9 представят в феврале

Основная камера устройства будет состоять из трех сенсоров: основного на 48 Мп (Sony IMX586), вспомогательного на 12 Мп и ToF-модуля. Разрешение селфи-камеры с датчиком Sony IMX 576 составит 24 мегапикселя.

Xiaomi Mi9 будет работать под управлением ОС Android 9.0 Pie с фирменной графической оболочкой MIUI 10.

Xiaomi Mi9
Характеристики Xiaomi Mi9

Дата релиза и цена Xiaomi Mi9

Точной даты анонса источник не приводит, однако судя по тизеру, смартфон представят в феврале 2019 года. Ожидаемая цена новинки – 450 долларов (около 12 500 гривен).

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Цены Xiaomi Смартфоны
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Самые ожидаемые смартфоны 2019 – анонс Техно 24
27 января 20:04 Самые ожидаемые смартфоны 2019 – анонс Техно 24
Анастасія Можаровська 1252
#10yearschallenge: как выглядели популярные модели смартфонов в 2009 году
26 января 20:04 #10yearschallenge: как выглядели популярные модели смартфонов в 2009 году
477
Представили смартфон Vivo APEX 2019 полностью без кнопок и отверстий
24 января 17:17 Представили смартфон Vivo APEX 2019 полностью без кнопок и отверстий
875
Смартфон ASUS ZenFone Max Pro (M2) выходит на украинский рынок: цена
23 января 21:02 Смартфон ASUS ZenFone Max Pro (M2) выходит на украинский рынок: цена
576
Vivo представила смартфон среднего уровня Y89: характеристики и цена
22 января 14:02 Vivo представила смартфон среднего уровня Y89: характеристики и цена
163
Лунное затмение 21 января 2019: яркие фото и видео необычного явления
21 января 13:08 Лунное затмение 21 января 2019: яркие фото и видео необычного явления
746
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук