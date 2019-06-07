HTC представит новый смартфон: что о нем известно

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HTC представит новый смартфон
HTC представит новый смартфон / Фото из открытых источников

Компания HTC опубликовала тизер-изображение, которое свидетельствует о скором анонсе нового смартфона. На изображении указана дата презентации – 11 июня, то есть устройство могут представить уже на следующей неделе.

Как сообщает Gizchina, какое именно устройство собирается анонсировать компания HTC, пока не ясно. Сетевые источники полагают, что компания может показать миру аппарат с обозначением U19e.

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Характеристики. Этому смартфону приписывают наличие процессора Snapdragon 710. Чип объединяет восемь 64-битных вычислительных ядер Kryo 360 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графический ускоритель Adreno 616.

HTC
HTC представит новый смартфон 11 июня

Отмечается, что новый смартфон может нести на борту до 6 ГБ оперативной памяти. В качестве программной платформы выступит операционная система Andriod 9 Pie.

Цена. Вероятнее всего, цена нового смартфона HTC не превысит 200 долларов.

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Теги: Техно Новости Техно HTC Смартфоны Цены
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