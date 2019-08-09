Huawei анонсировала собственную альтернативу Android: детали

О том, что китайский производитель Huawei готовит замену операционной системе Android, было известно еще в мае. Однако, ни точного названия, ни характеристик производитель не называл.

Однако, во время конференции разработчиков в Китае Huawei таки объявила название своей новой операционной системы для смартфонов, которая должна стать конкурентом Android.

Интересно: Смартфон Honor 20 официально поступил в продажу в Украине: цена

Новая фирменная ОС получила название Harmony OS. При этом в Китае она будет называться HongMeng OS, о чем сообщали многочисленные источники.

Новую операционку можно использовать на любом типе устройств: на смартфонах, часах, телевизорах и тому подобное. Что касается приложений, то их можно писать почти на любом языке программирования, и они будут работать на любом устройстве.

HarmonyOS has just been announced at #HDC2019! How are we going to build an all-scenario smart ecosystem and experience? How will we overcome the challenges of future OS for connected things? Stayed tuned with us to find out. pic.twitter.com/x7ZbgcEy2d — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) August 9, 2019

Больше деталей не сообщили. Однако, несколько дней назад стало известно, что Huawei представит смартфон, который будет работать на фирменной операционной системе. Компания, вроде бы, уже тестирует этот смартфон.

Уже даже известна цена нового девайса — 2000 юаней (это 283 доллара или чуть более 7 тысяч гривен). Его должны представить до конца года.

Для чего Huawei собственная операционная система?Несколько месяцев назад между США и Huawei разгорелся скандал – против китайской компании ввели санкции, американским компаниям было запрещено сотрудничать с Huawei. Пользователи были встревожены, что смартфоны компании останутся без операционной системы Android от Google.



Правда сейчас большинство ограничений уже сняты. Но, похоже производитель усвоил горький опыт, поэтому хочет стать более независимым от американских компаний.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно