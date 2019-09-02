Huawei объявила дату презентации нового процессора Kirin 990

Во втором полугодии компания Huawei запланировала как минимум два громких события: выпуск процессора нового поколения Kirin 990 и флагманской линейки смартфонов Huawei Mate 30. Китайский производитель уже успел определиться с датой презентации нового процессора и смартфонов.

Дата презентации. На международной технологической выставке IFA 2019 состоится первый анонс компании: китайцы представят флагманский процессор Kirin 990 уже 6 сентября.

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Что известно о новом процессоре? Kirin 990 будет построен по 7-нанометровому техпроцессу ТЅМС с использованием фотолитографии в глубоком ультрафиолете.



Когда представлят Kirin 990

Ожидается улучшение энергопотребления и производительности по сравнению с Kirin 980, но главным изменением может стать интеграция 5G-модема непосредственно в чипсет.

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