Huawei позволили временно возобновить свою деятельность в США

Министерство торговли США выдало китайскому технологическому гиганту Huawei временную лицензию, которая позволит компании поддерживать существующие сети и обновлять программное обеспечение своих гаджетов.

Временную лицензию получила не только компания Huawei, но и 68 подконтрольных ей предприятий. Лицензия будет действовать 90 дней, то есть до 19 августа 2019 года.

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Компаниям разрешено поддерживать работу существующих сетей, оборудования и мобильных гаджетов. Кроме того, Huawei позволяют обновлять программное обеспечение своих устройств.

Получение Huawei временной лицензии выгодно операторам мобильной связи и интернет-провайдерам, которые используют оборудование китайской компании.

Ранее в Huawei пообещали, что компания будет продолжать предоставлять обновления безопасности для всех смартфонов и планшетов, которые вышли под брендами Huawei и Honor при любых обстоятельствах.

В Android также заверили, что сервисы Google Play и система безопасности Google Play Protect, продолжат работать на устройствах компании.

Что известно о скандале?Китайского производителя обвинили в техническом шпионаже и в сборе конфиденциальных данных с помощью своего оборудования. Кроме того, американские производители призвали европейские компании не сотрудничать с китайским производителем во внедрении 5G в Европе.



Впоследствии Министерство торговли США внесло китайскую компанию Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. Между тем в Huawei назвали такой шаг неприемлемым и заявили о готовности заключить соглашение о недопущении шпионажа, чтобы получить доступ к контрактам, связанных с развитием сетей 5G.

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