Huawei представила еще один свой бренд
Китайская компания Huawei представила новый бренд, получивший название AirEngine. Его анонсировали во время мероприятия Huawei Global Analyst Summit 2019. Новинка предназначена для корпоративного оборудования Wi-Fi 6.
Кстати, нам хорошо известный бренд компании под названием Honor – под этим именем выпускают смартфоны, умные часы и аксессуары.
Как пишет CDRinfo, коммерческое использование Wi-Fi 6 начнется в этом году. Wi-Fi 6 – новый стандарт беспроводной технологии передачи связи.
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В Huawei рассказали, что оборудование AirEngine опирается на технические преимущества:
- На фирменную технологию "умных антенн 5G"
- Технологии ускорения приложений,
- "Интеллектуальную оптимизацию для непрерывной работы".
Как уверяют в компании, преимуществом AirEngine является поддержка новых приложений, таких как 4K и VR.
Бренд представили во время специального мероприятия
Где пригодится Wi-Fi 6. Этот стандарт в компании планируют внедрять на предприятиях. Компания приняла участие в разработке Wi-Fi 6 – от стандартов и прототипов до коммерческого использования.
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