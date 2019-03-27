Huawei представила смарт-часы Watch GT Active Edition и Elegant Edit

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Huawei представила смарт-часы Watch GT Active Edition и Elegant Edit
Huawei представила смарт-часы Watch GT Active Edition и Elegant Edit / Фото из свободных источников

В рамках серии смарт-часов Watch GT компания Huawei представила две новые модели, которые получили название Active Edition и Elegant Edition. К слову, новые гаджеты представили на презентации 26 марта вместе с флагманскими смартфонами Huawei P30 и P30 Pro.

Дизайн. Версия Active Edition оснащена циферблатом диаметром 46 миллиметров, Elegant Edition отличается 42-миллиметровой лицевой панелью с керамической окантовкой и цветами Magic Pearl White и Tahitian Magic Black Pearl.

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В часах применяются круглые дисплеи типа AMOLED: в первом случае диаметр составляет 1,39 дюймов при разрешении 454 × 454 пикселей, во втором речь идет о 1,2-дюймовом экране, отображающем 390 × 390 точек.

Huawei Watch GT Active Edition та Elegant Edit
Huawei Watch GT Active Edition и Elegant Edit получили AMOLED дисплей

Функции. При использовании большинства функций часов, включающих мониторинг сердцебиения, контроль сна, тренировки продолжительностью до 90 минут в неделю и включены сообщения, модель Elegant Edition способна работать на одном заряде в течение недели. Версия Active Edition более вынослива – заряда ее аккумулятора хватает примерно на две недели, если верить данным производителя.

Huawei Watch GT Active Edition та Elegant Edit
Цена на Huawei Watch GT Active Edition и Elegant Edit стартует от 229 евро

Во время занятий спортом смарт-часы серии Huawei Watch GT распознают большое количество активностей, а в модификациях Active Edition и Elegant Edition предусмотрен дополнительный режим "Триатлон". Главное его преимущество заключается в том, что он фиксирует все три типа занятий в этом виде спорта – плавание, передвижение на велосипеде и бег.

Цена. Заявленная розничная стоимость Huawei Watch GT Elegant Edition составляет 229 евро (около 7 000 гривен), модель Active Edition оценена в 249 евро (около 7 600 гривен).

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Теги: Huawei Умные часы Гаджеты Техно Цены
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