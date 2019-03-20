Huawei представит новый топовый процессор Kirin 985: детали

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Huawei Kirin 985
Huawei Kirin 985 / Фото из открытых источников

По сообщениям сетевых источников, компания Huawei готовит к выпуску флагманский процессор для смартфонов HiliSilicon Kirin 985. Новинка придет на смену мощному Kirin 980, а представят ее во второй половине 2019 Году (вероятно на IFA 2019).

Как сообщает Gizmochina, Kirin 985 объединяет восемь вычислительных ядер: дуэт ARM Cortex-A76 с тактовой частотой 2,6 ГГц, дуэт ARM Cortex-A76 с частотой 1,96 ГГц и квартет ARM Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц. За обработку графики отвечает интегрированный ускоритель ARM Mali-G76.

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Процессор Kirin 985, скорее всего, унаследует ключевые архитектурные особенности у предшественника. Чип может получить улучшенные нейропроцесорные модули, предназначенные для ускорения выполнения операций, связанных с искусственным интеллектом и машинным обучением.

Отмечается, что процессор будет изготавливаться по 7-нанометровой технологии EUV (Extreme Ultraviolet Light). Чип найдет применение во флагманских смартфонах Huawei нового поколения.

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Теги: Техно Huawei Процессоры Гаджеты
Источник: 24 Канал
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