Huawei Pro P30 с успехом прошел испытание на прочность: видео

36 Читати новину українською
Huawei P30 Pro
Huawei P30 Pro / YouTube

Новый флагманский смартфон Huawei Pro P30 уже успели разобрать, но только сейчас устройство попало в руки известного техноблогера Зака Нильсона. Автор YouTube-канала JerryRigEverything традиционно проверил смартфон на прочность.

Стойкость к царапинам. Huawei Pro P30 спереди и сзади прикрыт закаленным стеклом, царапается оно так же, как и во всех современных смартфонах.

Читайте также: Huawei представила еще один свой бренд

Важной особенностью новинки стало наличие оптического сканера отпечатков пальцев под экраном. Блогер поцарапал стекло над датчиком, но это не повлияло на работоспособность сенсора.

Нагрев дисплея. Когда Нильсон нагрел экран огнем, тот перестал реагировать на касания, но после перезапуска все прошло. При этом выгоревшие пиксели остались белыми – это одна из особенностей органических матриц.

Испытания Huawei P30 Pro на прочность – смотрите видео

Устойчивость к сгибанию. Последним тестом стало сгибание устройства. Huawei Pro P30 справился с этим испытанием на отлично, сохранив ровную форму корпуса. Очевидно, компания поработала над прочностью своих флагманов, так как прошлогодние P20 Pro и Mate 20 Pro легко гнулись и у них шло трещинами стекло.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
В Украину идут заморозки: где и когда ждать похолодания
сегодня
10500
Теги: Новости Техно Техно Huawei Смартфоны
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Google I / O 2019: что это такое, сколько стоят билеты и что представит компания
сегодня 08:09 Google I / O 2019: что это такое, сколько стоят билеты и что представит компания
137
Инновационный подход и потенциал: Топ-цитаты президента Dell в регионе ЕМЕА об украинском рынке
21 апреля 16:04 Инновационный подход и потенциал: Топ-цитаты президента Dell в регионе ЕМЕА об украинском рынке
Євгенія Мазур 113
Обзор Sony Xperia 10: главные фишки уникального смартфона
20 апреля 22:05 Обзор Sony Xperia 10: главные фишки уникального смартфона
461
Мобильные пионеры: первый звонок, историческая SMS и самый влиятельный телефон бизнес-класса
20 апреля 18:04 Мобильные пионеры: первый звонок, историческая SMS и самый влиятельный телефон бизнес-класса
Женя Котик 715
Смартфон Honor 20i с мощной селфи-камерой представили официально
17 апреля 22:33 Смартфон Honor 20i с мощной селфи-камерой представили официально
124
Новости
Больше новостей
Залиште відгук