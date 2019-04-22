Huawei Pro P30 с успехом прошел испытание на прочность: видео

Новый флагманский смартфон Huawei Pro P30 уже успели разобрать, но только сейчас устройство попало в руки известного техноблогера Зака Нильсона. Автор YouTube-канала JerryRigEverything традиционно проверил смартфон на прочность.

Стойкость к царапинам. Huawei Pro P30 спереди и сзади прикрыт закаленным стеклом, царапается оно так же, как и во всех современных смартфонах.

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Важной особенностью новинки стало наличие оптического сканера отпечатков пальцев под экраном. Блогер поцарапал стекло над датчиком, но это не повлияло на работоспособность сенсора.

Нагрев дисплея. Когда Нильсон нагрел экран огнем, тот перестал реагировать на касания, но после перезапуска все прошло. При этом выгоревшие пиксели остались белыми – это одна из особенностей органических матриц.

Испытания Huawei P30 Pro на прочность – смотрите видео

Устойчивость к сгибанию. Последним тестом стало сгибание устройства. Huawei Pro P30 справился с этим испытанием на отлично, сохранив ровную форму корпуса. Очевидно, компания поработала над прочностью своих флагманов, так как прошлогодние P20 Pro и Mate 20 Pro легко гнулись и у них шло трещинами стекло.

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